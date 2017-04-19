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BBC Türkçe

'Facebook zihin okuma teknolojisi üzerine çalışıyor'

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, insanların düşüncelerini internet üzerinden direkt gönderebilmesini sağlayan bir teknoloji üzerine çalıştıklarını doğruladı.

19 Nisan 2017 18:38

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, insanların düşüncelerini internet üzerinden direkt gönderebilmesini sağlayan bir teknoloji üzerine çalıştıklarını doğruladı.

Daha önce de zihin okuma teknolojisi ile ilgili açıklamalar yapan Zuckerberg, şirketinin 'direkt beyin iletişimi' üzerine sıkı bir şekilde çalıştığını aktardı.

Zuckerberg'in telepati teknolojisiyle ilgili açıklamalarının şirketin çalışmaları üzerine ipucu verip vermediği merak ediliyordu.

Facebook'un F8 adındaki geliştirici konferansında konuşan genç iş adamı, dijital nesnelerin gerçek dünya ile bağlantı kurmasını sağlayan artırılmış gerçeklik (AR) üzerine yaptıkları çalışmaları da anlattı.

"Ancak AR'ın da ötesine geçerek bir gün sadece zihninizi kullanarak iletişim kurmanızı sağlayan beyin arayüzleri üzerine çalışıyoruz" dedi.

'Beyin dalgalarını tespit edebilen, anlamını çözen ve diğerleriyle paylaşılmasını sağlayan telepatik teknolojinin' geleceğin iletişimi ve en üst düzey iletişim platformu olduğunu söyleyen Zuckerberg, daha gidilecek çok yolları olduğunu vurguladı.

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