-Facebook yöneticilerine yeni reklam geliri ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Facebook kullanıcıları, yeni yıldan itibaren beğendikleri bir ürünün, internet sitesinin haber kaynağı bölümünde "habersiz temsilcisi" olabilecek. Facebook, yeni yılla birlikte, "sponsored stories" uygulamasıyla kullanıcıların arkadaşlarının haber kaynağı kısmında görecekleri şekilde yeni bir reklam uygulaması başlatmayı planlıyor. Kullanıcılar şimdiye dek bir ürünü beğendiklerinde, bu her zaman haber kaynağı bölümünde görünmüyordu. Yeni uygulama, kullanıcıların arkadaşlarına, ürünü beğenenin profil resmini ve "desteklediği" ürünü, haber kaynağı bölümünde daha geniş formatta gösterecek. Facebook yöneticileri, yeni uygulama sayesinde ciddi bir reklam geliri artışı bekliyor. Bu güncelleme ile yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık reklam geliri artışı bekleyen Facebook yöneticileri, "sponsored-destekçi" etiketiyle mesajların fazla zorlayıcı olmayacağı düşüncesini taşıyor.