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Dünya

Facebook yazışmaları ABD’ye girmesini engelledi

Turist vizesi ile ABD’ye giren kadının cep telefonunu karıştıran polis çocuk bakıcısı olmaya geldiği gerekçesiyle kadını ABD'ye sokmadı

11 Ağustos 2015 23:47

Almanya’nın Hessen eyaletinden 19 yaşındaki Alman vatandaşı bir kadın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) kuzenini ziyaret etmek için ülkeye girdiği sırada pasaport kontrolü sonrası polis tarafından sorgulandı ve ülkeye alınmadı.

Turist vizesi ile ABD’ye giren kadının cep telefonunu elinde tutan polis, kadına, "Kuzeninin kendisinden komşu çocuklarına bakmasını isteyip istemediğini ve kendisinin de ehliyeti olup çocukları okula götürebileceğini yazıp yazmadığını" sordu.

Haberde polisin, şüpheli bayanının facebook hesabından yazdıklarını okuduğu ve onun çocuk bakıcısı olarak ABD’ye girmeye çalıştığından şüphelendiği ifade edildi. Polis memuru, ABD için turist vizesi alan genç kadının yetkilileri kandırarak vize aldığı gerekçesiyle vizesini iptal ederek onu ülkesine geri gönderdi. 

Genç kadın ve akrabasının ise özel bilgilerinin okunduğu gerekçesiyle ABD’li yetkililer hakkında hukuki işlem başlattığı belirtildi.

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