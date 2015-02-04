'Facebook yaşı' istismar davasını düşürdü

Antalya'da 15 yaşını doldurmadan arkadaşlık ettiği R. A.'yı hamile bırakıp baba olan 20 yaşındaki Ç. K. hakkında açılan 'çocuğun cinsel istismarı' davası, şimdi 17 yaşında olan kızın Facebook'taki kişisel sayfasında kendisini 2 yaş daha büyük göstermesi nedeniyle düştü.

Antalya'da yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlık ettiği Ç. K.'dan hamile kalan R. A., 11 ay önce bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde ifade veren R. A., Ç. K.'dan şikayetçi olmadığını söyledi. Ancak kızın yaşının olay tarihinde 15'in altında olduğu gerekçesiyle Ç K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Facebook'taki doğum tarihi

DHA’da yer alan habere göre, tutuksuz yargılanan Ç. K.'nın avukatı Hadi Cin, bir önceki duruşmada, 15 yaşından küçükken müvekkiliyle birlikte olan R. A.'nın, kendisini 2 yaş büyük gösteren Facebook'taki hesabını mahkemeye delil olarak sundu. Gerçek doğum tarihi 19 Kasım 1998 olan R. A.'nın, Facebook'taki kişisel sayfasında doğum tarihini 19 Kasım 1996 diye yazdığına dair sayfanın fotoğrafını mahkemeye sunan avukat Hadi Cin, genç kızın gerçek yaşını gizlediği için müvekkilinin yanıltıldığını söyledi.

Ç. K.'nın 15 yaşını doldurmamış R. A. ile yaşının küçük olduğunu bilmeden birlikte olduğunu söyleyen avukat Cin, müvekkilinin beraatını talep etti. Mağdurenin yaş olarak da büyük gösterdiğini belirten Cin, R. A.'nın mahkemeye çağrılıp gözlemlenmesini talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme, 15'inde ilişkiye girip 16'sında anne olan lise öğrencisini gözlem için çağrı gönderdi.

Mahkeme gözleminde yaşı 17

Önceki gün yapılan karar duruşmasına babası, annesi ve dayısıyla birlikte gelen R. A.'nın gözleminde, 17 yaş civarında göründüğü kanaatine varıldı. Mahkemede davacı olup olmadığı da sorulan R. A., sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi. Daha önce şikayetçi olmayan, karar duruşmasında fikir değiştiren R. A., "Ç. ilk zamanlarda iyiydi. Bu nedenle Çocuk İzleme Merkezi'ndeki ifademde şikâyetçi olmamıştım. Ama şimdi şikâyetçiyim. Onunla evlenmek de istemiyorum" dedi. R. A.'nın avukatı Tuba Günay Yıldız da sanıktan şikâyetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Doğum tarihini büyük gösterip yanılttı

Ç. K.'nın avukatı Hadi Cin ise R. A.'nın yaşının 17 civarında göründüğüne dair mahkemenin gözlemine katıldıklarını söyledi. R. A.'nın olay nedeniyle Ç. K.'dan şikayetçi olmadığını, sonradan yaşanan sorunlar nedeniyle şikayetçi olduğunu anlatan Cin, şöyle dedi: "Şikayetten vazgeçme dönülemeyen bir irade beyanı olup, bundan vazgeçilmesi de mümkün değildir. Mağdure olayın özüne ilişkin sanıktan şikâyetçi değildir. Üstelik mağdure çocuklarının ve kendi gelecekleri açısından da ileride bu şikâyetinden pişman da olacaktır. Önceki savunmalarımızda da belirttiğimiz üzere olay tarihinde mağdure kendisinin 15 yaşından büyük olduğu yönünde gerek internet ortamında, gerekse müvekkilimle yaptığı görüşmelerde, müvekkilimizin iradesini fesada uğratmıştır ve 15 yaşından büyük olduğu yönünde kanaat edinmesine sebebiyet vermiştir. Eylemin TCK'nın 104'üncü maddesinde düzenlenen 'reşit olmayanla cinsel ilişki' olarak kabul edilip, müvekkilimiz hakkında açılan davanın şikâyet yokluğu sebebiyle düşürülmesine karar verilmesini talep ediyoruz."

Savcı davanın düşürülmesini talep etti

Savcı Mustafa Piroğlu da mütalaasında, mağdure ile sanığın duygusal birliktelik yaşadıklarını söyledi. Sanığın evinde mağdure ile zaman zaman karşılıklı anlaşarak cinsel ilişkide bulunduklarını belirten savcı Piroğlu, mağdurenin yaşının 15'ten büyük olduğuna dair hataya düşen sanığın savunmasının yapılan gözlemle de doğrulandığını söyledi. Eylemin bu haliyle 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunu oluşturduğunu belirten savcı Piroğlu, "Sanık hakkında açılmış olan kamu davasının, şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.

Makul hata vurgusu

Mahkeme heyeti, mağdurenin yaş konusunda sanığı yanılttığını, bu nedenle olayda makul hata unsurunun gerçekleştiğini, sanığın eyleminin de yargılaması şikâyete bağlı olan 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti. Mağdurun şikâyetçi olmadığının da anlaşıldığını kaydeden heyet, davayı oy birliğiyle düşürdü.