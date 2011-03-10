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Dünya

Facebook Warner Bros’la anlaştı

Facebook Warner Bros’la anlaştı internetten film de kiralayacak..

10 Mart 2011 02:00

T24 - Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD’li film yapım şirketi Warner Bros ile imzaladığı anlaşma ile artık online film mağazası olarak da hizmet verecek.

Online film kiralama hizmetinin, internetin potansiyeli en yüksek gelir modellerinden biri olduğu ve son yıllarda bu alanın hızla büyüdüğü belirtiliyor. Netflix gibi önemli servislerin yanında Youtube’un film kiralama hizmeti Youtube.com/Store‘u kullanıma açması ve Amazon’un LoveFilm’i satın alarak Avrupa’ya yönelmesi bu alanda önemli örnekler olarak gösteriliyor. Facebook’un Warner Bros gibi önemli bir ortakla işe başlamasının avantaj sağlayacağı belirtildi.


Profilde film önerisi

Facebook üyelerinin her birinin nelerden hoşlandığını, arkadaşları ile neleri konuştuğunu ve paylaştığını bilmesi nedeniyle diğer online film kiralama şirketlerinin rahatsız olduğu iddia edildi. Yeni uygulama ile Facebook’un her üyesine istediği filmi kiralamasına imkan tanıyan listeler verileceği, üyenin sayfasına o kişinin profiline uyacağını düşündüğü film önerilerini de koyacağı bildiriliyor.

Film izlemek isteyenler ücret ödeyerek filmi kiralayacak. Bu uygulamanın, yeni filmlerin DVD’sinin piyasaya çıkmasından 6 ay önce yapılacağı bu nedenle film kiralamanın 30 dolar civarında olacağı da gelen iddialar arasında.


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