Facebook ve Twitter, Biden'ın oğlunun e-postalarıyla ilgili haberlere kısıtlama getirdi

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, New York Post gazetesinin Demokratların ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlunun e-postalarıyla ile ilgili yaptığı haberin paylaşılmasına sınırlama getirdi.

New York Post gazetesi, Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-postalarda, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisini ortaya çıkardığı bir habere imza atmıştı.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada haberin "doğru bilgi içerme" standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti.

Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin "hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması" ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Cumhuriyetçilerden ve Trump'ın seçim ekibinden tepki

Öte yandan, sosyal medya platformlarının bu adımına Cumhuriyetçilerden ve Donald Trump'ın seçim ekibinden tepki geldi.

Missouri Senatörü Josh Hawley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük teknoloji firmalarının bu seçimleri satın almak istediği hissiyatına kapılıyoruz" ifadesini kullandı.

Trump'ın kampanya ekibi de sosyal medya platformlarını Amerikan seçimine müdahale etmekle suçladı.