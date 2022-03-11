Facebook ve Instagram, kullanıcılarının Rus askerlerine ölüm çağrısı yapmalarına izin verdi

T24 Dış Haberler

Meta'nın nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yapmasının ardından bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus live Rus askerlerine yönelik ölüm çağrılarına izin verecek.

Reuters'ın aktardığına göre içerik moderatörlerine gönderilen şirket içi e-postalarda Rusya, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde Rus askerleri, Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya ölüm çağrıları yapan paylaşımlara izin verileceği belirtildi.

Facebook ve Intagram'ın sahibi konumundaki Meta'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonucu olarak normalde kurallarımızı ihlal eden, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren ifadelere geçici olarak izin vereceğiz. Rus sivillere yönelik ciddi şiddet çağrılarına izin verilmeyecek" denildi.

Liderlere yönelik ölüm çağrıları başka isimler veya tehdidin gerçek olabileceğine dair iki işaret görülmediği sürece kaldırılmayacak.

Geçici kural değişiklikleri Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna'da geçerli olacak.