Facebook ve Instagram'da maske takma uyarısı gösterilecek

Yeni tip Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken Facebook ve Instagram platformalarında alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla maske takma uyarısı yer alacak. Facebook

Normalleşme süreci ile birlikte tüm dünyada vakalar hızlı bir şekilde yeniden artmaya başladı. BusinessInsider'daki habere göre Facebook, maske takmanın önemini vurgulamak ve maske takma kurallarını hatırlatmak için Facebook ve Instagram uygulamalarına maske takma uyarısı ekleyecek.

Facebook ve Instagram'da yer alacak olan uyarılarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) web sitesinin bağlantısı olacak. Uyarıların CDC'nin web sitesinin bağlantısının olmasının sebebi ise yanlış bilginin yayılmasını önlemek ve kullanıcıların kanıtlanmış bilgilere erişmesini sağlamak.