Facebook üzerinden bilet satın alma dönemi başlıyor

Servislerini online alışveriş siteleri ile entegre ederek gelirlerini artırmayı bir strateji olarak benimseyen ve buna ‘sosyal alışveriş’ Facebook yeni bir hizmet ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Facebook, şu günlerde ‘Etkinlikler’ sayfası üzerinden bilet satın alımını test ediyor . Dünya genelinde farklı noktalarda kullanıcılar ‘Bilet Satın Al’ düğmesiyle karşılaşmaya başladılar.

AllFacebook ve Inside Facebook gibi bloglar tarafından yayınlanan ilk kullanıcılara ait ekran görüntülerinde sosyal ağın test ettiği bilet satın alma seçeneğinin nasıl işleyeceğine şahit oluyoruz.

İsrail’de gerçekleşecek olan bu bağlantıdaki (İbranice) eklentide de ‘Buy Tickets’ seçeneğini görebilir ve yönlendirilen sayfayı ziyaret edebilirsiniz .

Hollanda’da gerçekleşen yukarıdaki etkinlikte de kullanıcılar ‘Buy Tickets’ düğmesine tıklayarak bilet satış servisine yönlendiriliyorlar.

Özellikle Hollanda’daki örnekte Biletix’in sahibi olan Ticketmaster’ın anlaşmalı şirket olarak karşımıza çıkması, yakın zamanda benzer örnekleri Türkiye’de de görebileceğimiz ihtimalini artırıyor. Etkinlikler için önemli bir konuma sahip olan Facebook ileride online bilet satan şirketler için de vazgeçilmez bir pazarlama aracına dönüşebilir.