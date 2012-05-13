Facebook üyelerinden ücret isteyecek!

Bir süredir çeşitli reklam taktikleri ile gelir ve marka değerini artırmaya çalışan Facebook , şimdi de yazılan iletileri 'tüm arkadaşları' görebilmesi için ücret talep etmeye hazırlanıyor.

Haber, Facebook sözcüsü Mia Garlick tarafından da “Test aşamasında olan bir yenilik” şeklinde doğrulandı. Buna göre bir iletinin öne çıkarılması için 2 dolarlık bir ücret talep edilmesi planlanıyor.

Bu ücreti ödendiği takdirde, sitenin yürürlüğe koyacağı algoritma devre dışı kalacak ve Facebook iletileri tüm arkadaşlar tarafından görülebilecek.

Türkiye'de 30 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook 'un akışlarında, yazılan her durum güncellemesinin görünmediği biliniyor. Yani, bir durum güncellemesi, her arkadaş tarafından görülemiyor.