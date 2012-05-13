T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Facebook üyelerinden ücret isteyecek!

Facebook'un, kullanıcılardan 'iletileri tüm arkadaşlara gösterebilmek için' ücret almaya hazırlandığı iddia edildi

13 Mayıs 2012 23:13

Bir süredir çeşitli reklam taktikleri ile gelir ve marka değerini artırmaya çalışan Facebook , şimdi de yazılan iletileri 'tüm arkadaşları' görebilmesi için ücret talep etmeye hazırlanıyor.

Haber, Facebook sözcüsü Mia Garlick tarafından da “Test aşamasında olan bir yenilik” şeklinde doğrulandı. Buna göre bir iletinin öne çıkarılması için 2 dolarlık bir ücret talep edilmesi planlanıyor. 
Bu ücreti ödendiği takdirde, sitenin yürürlüğe koyacağı algoritma devre dışı kalacak ve Facebook iletileri tüm arkadaşlar tarafından görülebilecek. 
 
\
 
Türkiye'de 30 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook 'un akışlarında, yazılan her durum güncellemesinin görünmediği biliniyor. Yani, bir durum güncellemesi, her arkadaş tarafından görülemiyor.

ETİKETLER

facebookücreti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24