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Facebook uydu üzerinden internet erişimi sağlayacak

Facebook Afrika kıtasının hemen hemen tamamına internet erişimi sunacak

07 Ekim 2015 00:09

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg,  Eutelsat'la yaptıkları anlaşma kapsamında uydu üzerinden Afrika ülkelerine internet bağlantısı sağlayacaklarını açıkladı.

Deniz Ergürel'in Zaman'da yer alan haberine göre, AMOS-6 adlı uydu 2016 yılında uzaya gönderilecek. Özellikle Batı, Doğu ve Güney kısımları olmak üzere Afrika kıtasının hemen hemen tamamına internet erişimi sunacak. Internet.org kapsamında yürütülen projeye Afrikalı yerel şirketler de destek verecek.

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada "Son yıllarda hava araçları ve uydu üzerinden internet erişimi için çeşitli yollar denediklerini" ifade etti. Zuckerberg'e göre projenin amacı "şehirden uzak ve geleneksel bağlantı altyapılarının yeterli olmadığı bölgelerde yaşayan insanların da internete bağlanmasını sağlamak"

Haziran 2015 itibariyle dünya nüfusu 7 milyar 260 milyon, internete bağlanan insan sayısı ise 3 milyar 270 milyon olarak kaydediliyor. Dünyada nüfusa oranla internete bağlı insan sayısı oranı en yüksek bölge yüzde 87.9'la Kuzey Amerika. Bu oran Avrupa'da yüzde 73.5, Avustralya'da yüzde 72.9, Latin Amerika'da yüzde 53.9, Ortadoğu'da yüzde 49, Asya'da yüzde 38.8 civarında. Nüfusun en az internete bağlı olduğu bölge ise yüzde 27 gibi bir oranla Afrika kıtası.

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