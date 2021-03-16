Facebook'un Avustralya'da haber içeriklerine ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından en büyük medya grubu News Corp'la üç yıllık anlaşma imzalandı

Avustralya hükûmetiyle Facebook arasında medya kuruluşlarıyla reklam gelirinin paylaşılması kararıyla sonuçlanan yasanın ardından Facebook, Avustralya'nın en büyük medya gruplarından biriyle üç yıllık anlaşma imzaladı.

Avustralya'nın en büyük medya gruplarından News Corp Australia, Facebook ile üç yıllık bir anlaşma sağladıklarını duyurdu. News Corp CEO'su Robert Thomson, Facebook ile varılan anlaşmanın "Avustralya sektöründe maddi ve anlamlı bir etkisi olacağını" söyledi. Thomson, News Corp'un sahibi Rupert Murdoch'u överek "Sektördeki diğer isimler gazeteciliği bir dilenci tarikatına çevirecek dijital işlevsizliğe karşı sessiz kalırken Rupert ve Lachlan Murdoch küresel bir tartışma yürüttü" dedi.

Varılan anlaşma, Facebook ve medya kuruluşları arasında gelir paylaşımı konusunda yaşanan gerilimin sonu olarak nitelendirildi. Facebook'un Avustralya'da Nine Entertainment, ABC, SBS ve Guardian Australia gibi kurumlarla da anlaşma yapması gerekiyor.

Thomson "Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve ekibi, gazetecilik için bir gelecek tasarlamadaki rolleri için takdir edilmeli" dedi.

Avustralya hükûmetine bağlı inceleme kuruluşunun verilerine göre Google geçen yıl Avustralya piyasasından 4.3 milyar dolar reklam geliri kazanırken Facebook, 0.7 milyar dolar kazandı.

Ne olmuştu?

Avustralya Parlamentosu, Google ve Facebook'u haberlerini gösterdiği için haberi yayınlayan kurumlara ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısını görüşürken Facebook, Avustralya'da kullanıcıların ve haber kuruluşlarının platform üzerinden haber paylaşmasını yasaklamıştı. Haber sitelerinin Facebook sayfalarının boş kalmasının ardından Avustralya hükûmeti yasa tasarısında değişikliğe gitmiş, anlaşma sağlanmıştı.