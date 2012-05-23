Facebook üç günde 20 milyar dolar eridi

Facebook hisseleri, yüzde 11 düşüşle başladığı haftaya değer kaybıyla devam etti. NASDAQ borsasının dünkü kapanışında hisselerin yüzde 8.9 değer kaybetmesi, Facebook’un piyasa değerinden 8.3 milyar doları silerken, şirketin üç günde piyasa değeri yaklaşık 20 milyar dolar azaldı.



Facebook’un Cuma günü işlem görmeye başlayan hisselerinde yaşanan değer kaybı, yatırımcıların öfkesini giderek artırıyor. Yatırımcılar, değer kaybının hisselere aşırı değer biçilerek halka arz edilmesinden kaynaklandığını savunurken, Cuma günkü açılışta milyonlarca işlemin iptal edilmesine neden olan teknik aksaklığa yönelik inceleme devam ediyor.

NASDAQ borsasının dünkü kapanışında 31 dolara inen Facebook hisseleri, Cuma günü işlem görmeye başladığı 38 dolardan yüzde 18’lik bir düşüş yaşadı. Cuma günü 104.1 milyar dolar piyasa değeri olan Facebook’un mevcut değeri, 84.9 milyar dolara indi. Borsa kapanışından sonra devam eden işlemlerde, hisseler 25 sent daha düşerek 30.75 dolara indi.



“Finansal tahminler hatalı"



Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Facebook halka arzında baş sigortacı olan Morgan Stanley (MS) ve Goldman Sachs (GS), Facebook’un halka arzdan bir ay önce mobil cihazlardaki kullanımının giderek arttığına dair rapor sunması üzerinde finansal tahminlerini değiştirdi.

ABD Menkul Kıymetler Borsası’nın kuralları kapsamında, bankalar rol alacakları halka arzların öncesinde kamu araştırması yapamasa da, analistlerin yatırımcılarla olan görüşmeleri bir diğer sigortacı kurum J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) şirketinin de halka arza olan finansal bakışını değiştirdiğini ortaya koydu. Sonuç olarak, halka arzdan bir gün önce hisse değerlerinin tavan fiyatı artırarak 38 dolara çekildi.

WSJ’ye konuşan analitler, hisse değerlerinin belirlenmesinde atılan adımların normal olmadığını belirtirken, New York merkezli araştırma şirketi Hudson Square Research analisti Daniel Ernst, “Hisse değerlerinin son günde yukarı çekilmesinin, hisseleri halka arzın esaslarından kopardığını” ifade etti.



NASDAQ mahkemelik oldu



NASDAQ CEO’su Bob Greifeld, dün yaptığı açıklamada Facebook’un halka arzında yaptıkları hataları kabul ettiklerini söyledi. Greifeld, yatırımcılara, “Bugüne kadar karşılaştıkları en büyük işlemin Facebook’un halka arzı olduğunu ve ilk günkü işlem hacminin yönetim kapasitelerini aştığını” ifade etti.

Yaşanan gecikme, işlemlerin gecikme esnasında iptal edilen milyonlarca eski işlemler karışmasına ve NASDAQ’ın alım ve satım işlemlerini eşleyen sisteminin çökmesine neden olmuştu.

İlk gün yaşanan aksaklığın ardından, dünkü işlemlerde bazı yatırımcıların beklediklerin daha düşük veya daha fazla hisseye sahip olduklarını belirtmesi, işlemlerde belirsizliğe neden oldu. İkinci günün ardından, öfkeli yatırımcılar NASDAQ’ı mahkemeye verdi.

New York Güney Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, “Nasdaq, bazı işlemlerin saatlerce gerçekleştirilememesine, talep edilmesine rağmen bazı işlemlerin de iptal edilememesine neden oldu” ifadesi kullanıldı.

NASDAQ, konu hakkında açıklama yapmazken, bir yetkili, “Eğer yaşanan teknik hatanın boyutunu bilseydik ilk gün halka arzın fişini çekerdik” dedi.