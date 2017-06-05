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Dünya

Facebook, terörle mücadelede aktif rol alacağını açıkladı

Kararda Londra terör saldırısı etkili oldu

05 Haziran 2017 18:02

Sosyal paylaşım platformu Facebook, terörizmle aktif mücadele kararı aldı. Facebook, Londra'daki terör saldırısının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün yaptığı konuşmada doğrudan talepte bulunması üzerine böyle bir karar aldı.

Facebook Şefi Simon Milner’in dün yaptığı yazılı açıklamada ‘‘Akıllı teknoloji ve insan kaynaklarımızı kullanarak platformumuzda terör içerikli paylaşımları, tespit eder etmez kaldırmak için agresif bir şekilde çalışacağız. Güvenliği tehdit edici acil bir durumun farkına varmamız durumunda yetkilileri bilgilendireceğiz’’ denildi.

İngiltere Başbakanı dünkü konuşmasında aşırılıkla savaşım için ‘‘internet içeriğinin ve sosyal medyanın daha katı düzenlemesi’’ çağrısında bulunmuştu.

Theresa May dünkü konuşmasında "Aşırılıkların beslendiği barınakların varlığının devamına izin veremeyiz. Büyük internet şirketlerinin konuyla ilgili yaklaşımları tam da böyle" demişti.

Ersin Arslan (DHA)

 

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