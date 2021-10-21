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Facebook temsilcisi TBMM’ye davet edildi

"Kişisel verilerimiz acaba çalındı mı?"

21 Ekim 2021 17:34

Facebook Türkiye temsilcisi 4 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek. Temsilcinin Facebook’un çökmesi ve sosyal medya düzenlemesi üzerine görüşlerine başvurulacak.

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