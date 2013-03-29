Facebook telefon mu üretecek?

Facebook’un Android ile yeni bir işbirliğine gireceğini duyurması teknoloji dünysasında uzun zamandır devam eden Facebook telefonu iddialarını alevlendirdi.



Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, gelecek hafta Android ile işbirliğini tanıtacakları bir basın daveti duyurusu yaptı.

Şirket ne açıklayacağını belirtmediğinden toplantıya yönelik bilgiler sadece söylenti boyutunda.

Söylentiler ilk olarak Facebook’un mobil platformlarda Android işletim sistemini kullanmaya başlayacağına yönelikti.

Ancak daha sonra bu söylentiler sosyal paylaşım sitesinin yeni bir Android işletim sistemi kullanacağı yönünde değişti.



Telefon mu geliyor?



Bazı teknoloji mecraları iddiaları daha da yukarıya taşıyıp, Facebook’un HTC ile ortak bir çalışmayla telefon çıkaracağına kadar taşıdı.

Teknoloji dünyasının saygın kuruluşlarından TechCrunch’da yer alan bir haberde Facebook’un HTC ile ortak bir çalışmaya hazırlandığı belirtildi.

9to5 Google sitesinde ise Facebook’un HTC ile ortak bir telefon üretmeyi planladığına işaret edildi.

Habere göre HTC donanımı, Facebook ise yazılımı üretecek.

Facebook’un gelecek hafta yapacağı toplantıya kadar açıklanacak olan yen gelişmelere dair net bilgilere ulaşılamayacak gibi görünüyor.

Ancak Facebook Android sistemi kullanan bir telefon üreteceği Eylül 2010’dan bu yana konuşuluyor.