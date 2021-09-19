Facebook'tan WSJ'nin haberlerine yanıt: Bilinçli bir şekilde yanlış gösteriliyor

Facebook’un küresel işlerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, platformla ilgili Wall Street Journal’da çıkan haberlere yanıt verdi. Clegg, WSJ’nin Facebook’un yaptıklarını bilinçli bir şekilde yanlış gösterdiğini savundu.

Wall Street Journal gazetesi, sosyal medya platformu Facebook üzerine hazırladıkları dosyada, plaformun Instagram’ın genç kızların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinden haberdar olup harekete geçmediğini aktarmıştı. Dosyada aynı zamanda Facebook’un yüksek profilli siyasetçiler, ünlüler gibi kullanıcılarını platformun kurallarından muaf kılan bir sisteminin olduğu ortaya çıkarılmıştı.

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Facebook’un şirket sitesinde “Wall Street Journal’ın yanlış anladığı” başlıklı bir açıklama yayımlayan Clegg, dosyanın bütün resmi yansıtmadığını söyledi. Clegg, “Şirket olarak içerik düzenlemeden aşı karşıtlığıyla mücadeleye, gençlerin iyi olma hâline kadar en zorlu konularla mücadele ettiğimiz yansıtılmıyor” dedi.

Clegg, dosyanın şirket içi belgelerden özelikle bazı alıntıların kullanılarak hazırlandığını, bu belgelerin Facebook için bir ayna niteliği taşıdığını söyledi.

Clegg, Facebook’un küresel bir platform olmanın sorumluluklarını bildiğini ve ciddiye aldığını savundu.