Facebook, Taliban'ı ve onu destekleyen tüm içerikleri, platformlarından yasakladığını söyledi

Facebook, Taliban'ı ve onu destekleyen tüm içerikleri, Taliban'ı terör örgütü olarak gördüğü için platformlarından yasakladığını söyledi. Şirket, terör örgütüyle bağlantılı içerikleri kaldırmak için Afganlardan oluşan özel ekip kurduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre, yıllardır mesajlarını yaymak için sosyal medyayı kullanan Taliban'ın Afganistan'ı hızlı bir şekilde ele geçirmesi, sosyal medya firmaları için örgütle alakalı içeriklerle nasıl başa çıkılacağı konusunda yeni zorluklar ortaya çıkarıyor.

Bir Facebook sözcüsü "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü olarak cezalandırılıyor ve politikalarımız gereğince onların hizmetlerimize ulaşmasını yasakladık. Taliban tarafından veya adına açılan hesapları kaldırırken, destek ve temsillerini yasakladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ana dili Dari ve Peştuca olan ve yerel olaylar hakkında bilgi sahibi Afgan ekibe sahip olduklarını vurgulayan sosyal medya devi, politikasının Instagram ve WhatsApp dahil olmak üzere tüm platformları için geçerli olduğunu vurguladı.

Taliban'ın iletişim kurmak için WhatsApp kullandığına dair raporlar olmasına rağmen Facebook, uygulamada grupla bağlantılı hesaplar bulursa harekete geçeceğini söyledi.