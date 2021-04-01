Facebook'ta Trump'ın sesine de izin yok

T24 Dış Haberler

Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği bir söyleşiden alınan klibi platformundan kaldırdı. Gönderilen uyarıda Trump'ın hesapları ile birlikte sesinin de platformda yer almasının engellendiği belirtildi.

Trump'ın gelini ve Fox News yorumcusu Lara Trump, Instagram hesabından Facebook'un kendisine eski başkan ile yaptığı söyleşinin tanıtımının kaldırıldığına dair gönderdiği mesajı paylaştı.

Facebook'tan gönderilen mesajda videonun, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını engelleme kararları kapsamında kaldırıldığı belirtildi.

Lara Trump'a gönderilen e-postada, "Donald Trump'ın sesini içeren herhangi bir paylaşım silinecek ve hesaplara kısıtlamalar getirilecektir" ifadeleri yer aldığı görüldü.

Facebook, bu kararların kampanya hesapları ve Team Trump gibi sayfalar için de geçerli olduğunu ifade etti.

Trump, başkanlığının son günlerinde 6 Ocak günü destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı kınamamasının ardından birçok sosyal medya platformu gibi Facebook da Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.