Facebook, "şiddete teşvik eden" paylaşımlar nedeniyle Myanmar ordusunun hesabını kapattı

T24 Dış Haberler

Facebook, askeri darbenin ardından protestoların sürdüğü Myanmar'da ordunun ana hesabını kapattı. Facebook'un Myanmar ordusunun hesabını kapatma gerekçesi "şiddete teşvik yasağını ihlal etmek" olarak gösterildi.

Facebook'tan ordunun hesabının kapatılmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Küresel politikalarımız çerçevesinde, Tatmadaw True News Information Team Page isimli hesabın tekrar eden bir şekilde şiddete teşvik ederek topluluk standartlarımızı ihlal etmesi sonucu hesabı kapattık"

Facebook, Myanmar ordusunun haber sayfasını kapatırken Myanmar'da süren darbe karşıtı eylemlere internete erişim kesilerek yanıt veriliyor.

Myanmarlı oyuncu gözaltına alındı

Darbe karşıtı eylemlerde yer aldığı bilinen Myanmarlı ünlü oyuncu Lu Min'in gözaltına alındığı öğrenildi. Myanmar ordusu Lu Min'in de aralarında yer aldığı altı ünlünün memurları protestoya davet etmekle suçlamıştı.

Myanmar'da darbeden bu yana süren protestolarda şu ana kadar iki kişi polis ve askerlerin müdahalesi sırasında hayatını kaybetti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.