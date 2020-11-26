Facebook, Rusya'ya 4 milyon ruble ceza ödedi

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, sosyal medya devi Facebook kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadığı gerekçesiyle kendisine verilen 4 milyon rublelik cezayı ödedi. Taganskiy Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Gurinçuk, Facebook’un cezasının tamamını ödediğini söyledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal eden Facebook ve Twitter hakkında idari ceza davası açmıştı. Mahkemede iki sosyal medya devine yönelik 4’er milyon ruble (yaklaşık 53 bin dolar) para cezasına hükmedilmişti.

İki sitenin cezaya çarptırılmasının nedeni ise Rus kullanıcılara ait kişisel verilerin bulunduğu sunucuları Rusya'ya taşımamalarıydı.

Twitter, henüz cezasını ödemedi.