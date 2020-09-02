Facebook: Rusya İnternet Araştırma Ajansı, "yapay" editörlü sahte bir solcu haber sitesi yaratmış

T24 Dış Haberler

2016 ABD seçimlerine müdahale eden Rusya kurumunun sahte bir solcu haber platformu kurduğu, site için yapay zeka tarafından üretilmiş fotoğrafları olan sahte editörler oluşturduğu ve haber üretimi için de serbest çalışan muhabirler tuttuğu tespit edildi.

Facebook, sitenin durumunu fark edip sayfalarını kapattı.

Facebook'un güvenlik politikaları başkanı Nathaniel Gleicher, Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nın son "operasyonu"nu FBI'dan gelen bir ihbar sayesinde erken tespit ettiklerini söyledi.

Sahte haber platformuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 hesap ve 2 sayfa kapatıldı. Bunların toplam 14 bin takipçisi olduğu ifade edildi. Sayfaların kullanıcıları bahsi geçen PeaceData.net platformuna yönlendirmeye çalıştığı gözlemlendi.

PeaceData.net, global bir haber organizasyonu olduğunu iddia etse de haber platformunun editöryal ekibi hayal ürünü. Sitenin editörleri sahte isimler ve yapay zeka tarafından üretilmiş fotoğraflar kullanıyor. Sosyal medya hesaplarının bu hayal ürünü editörlere ait olduğu ifade edildi.

Twitter'da PeaceData.net ile bağlantılı 5 hesabı askıya aldığını duyurdu.

Sitenin birçok içeriğinin başka sitelerden kopyalandığı tespit edilse de, platforma özgün içerik üretmesi için serbest çalışan gazeteciler de tutulduğu öğrenildi. The Guardian'a konuşan tecrübeli bir gazeteci, sitenin "editör"lerinden birinin kendisine haber yapması için 250 dolar teklif ettiğini bildirdi.

Platformda genellikle silahlı çatışmalar, ABD ile Britanya tarafından yapılan insan hakları ihlalleri, yozlaşma ve çevre üzerinde haberlere yer verildi.