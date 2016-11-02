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BBC Türkçe

Facebook paylaşımları üzerinden sigorta primi indirimi alınabilecek

İngiltere'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri, araç sigortası kapsamına alacağı kişileri sosyal medya hesaplarındaki tavırları ile değerlendirmeye alacağını duyurdu.

02 Kasım 2016 11:23

İngiltere'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri, araç sigortası kapsamına alacağı kişileri sosyal medya hesaplarındaki tavırları ile değerlendirmeye alacağını duyurdu.

Admiral isimli sigorta şirketi, araç sigortasına başvuran kişilere, facebook'taki beğenmeleri, paylaşımları ve yorumları üzerinden risk analizi yapacak.

Şirket, bu yöntemi kullanarak, ilk kez araç sahibi olacak kişilerin, güvenli araç kullanma eğiliminde olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlıyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yöntem tamamıyla gönüllülük esasına dayanıyor.

Yani bu yöntem ancak, araç sigortasına başvuru yapacak kişilerin, sosyal medya hareketliliklerini şirketle paylaşmayı kabul etmesi durumunda uygulanabilecek.

Şirket, belli parametrelere göre hazırlanan değerlendirme sonucunda yıllık 350 pound'a kadar araç sigortası indirimi yapılabileceğini açıkladı.

Peki hangi tür paylaşımlar olumlu kategorisine giriyor ?

Örneğin, sık ünlem kullanımı, "asla" ve her zaman" kelimeleriyle yapılan paylaşımlar "olumlu özellikler" olarak görülmüyor.

Elde edilecek verilerin yalnızca "indirim" için kullanılacağı, sosyal medya verileri üzerinden prim artırımı yapılmayacağının ise altı çiziliyor.

"Kişisel bilgiler üzerinden risk analizi" projesine eleştiriler de geliyor.

Projenin direktörlüğünü yapan Dan Mines, özel hayatın gizliliği üzerinden projeye gelen eleştirilere "Bu son derece şeffaf bir uygulama. Eğer bu bilgilerin kullanılmasını istemiyorsanız, bunu belirtmeniz yeterli" yanıtını verdi.

İnternet ortamındaki kişisel verilerin, büyük şirketler tarafından değerlendirmeye alınmasının yeni bir çağın başlangıcına işaret ettiği yorumlanıyor.

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