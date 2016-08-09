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Dünya

Facebook paylaşımına 150 bin dolar ceza verildi

Facebook'taki paylaşımın kendisini hedef aldığını ve işlerinin bozulduğunu söyleyen 74 yaşındaki Kenneth Rothe, konuyu mahkemeye taşımıştı

09 Ağustos 2016 15:20

Facebook'ta bir iş yeri hakkında olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcı 115 bin dolar (yaklaşık 350 bin lira) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Avustralya'nın kıyı bölgesinde yer alan Nambucca'da iki oteli olan 74 yaşındaki Kenneth Rothe için bir Facebook kullanıcısı, otellerinde çocuk istismarı olduğunu yazdı. Bu paylaşımın ardından saldırıya uğradığını ve işlerinin bozulduğunu belirten 74 yaşındaki işletmeci konuyu mahkemeye taşıdı.

NTV'de yer alan habere göre, söz konusu iddiayı inceleyen mahkeme Facebook'ta yazılanın gerçekle ilgisi olmadığını saptadı. Paylaşımı yapan kullanıcının Rothe'ın maddi ve manevi hasarını karşılaması için 115 bin dolar ödemesine karar verildi.

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