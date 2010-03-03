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Dünya

Facebook, operasyon erteletti!

İsrailli bir asker, Filistin'de düzenlenecek bir tutuklama operasyonunu Facebook'ta paylaştı.

03 Mart 2010 02:00

T24 - İsrailli bir askerin, geçen günlerde Batı Şeria'da düzenlenecek bir tutuklama operasyonunu Facebook'ta paylaşması, İsrail ordusunun operasyonu ertelemesine yol açtı. Operasyonun yerini ve zamanını Facebook'a yazan asker ise cezalandırıldı.

Yedioth Ahnaroth haber sitesinde çıkan habere göre, Batı Şeria'da bir Filistin köyünde yapılacak tutuklama operasyonu, askerin operasyonun zamanını ve yerini arkadaşlarıyla paylaşması üzerine iptal edildi.

Askerin bağlı bulunduğu tümenin güvenlik subayının durumu öğrenmesi ve komutanlığını uyarması üzerine, Judea ve Samarya (Batı Şeria) tümen komutanının, askerlerin hayatının tehlikeye girebileceği endişesiyle operasyonu erteleme kararı aldığı, askerin hücre cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Bu arada İsrail ordusunun, gizli bilgilerin internette paylaşılmasını önlemek amacıyla eğitim çalışması başlattığı ve kuralı ihlal edenlerin ağır cezalara çarptırılmasının söz konusu olduğu belirtildi.

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