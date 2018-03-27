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Dünya

Facebook muhbiri: Trump seçildiği için konuşma kararı aldım

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Facebook ve Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran muhbir Christopher Wylie, ABD 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın Başkan seçildiği için konuşmaya karar verdiğini açıkladı

27 Mart 2018 18:08

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Facebook ve Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran muhbir Christopher Wylie, ABD 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın Başkan seçildiği için konuşmaya karar verdiğini açıkladı.
Sosyal medya devi Facebook’un bir quiz uygulaması olan Cambridge Analytica ile uygulama üzerindeki yaklaşık 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini paylaştığı skandalıyla ilgili Salı günü Birleşik Krallık başkenti Londra’da mahkemeye çıkan Wylie, Cambridge Analytica’nın veri skandalını ortaya çıkarmasının en büyük nedeninin Trump’ın 2016 başkanlık kampanyası olduğunu söyledi.
Wylie, “Konuşma nedenimin tamamen Donald Trump olduğunu söyleyemem; ancak, Trump’ın Başkan seçilmesi, bu veri konusunun daha da büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Askeri tarzdaki bu veri operasyonlarının, demokratik süreçlere katkı sağlayacağını düşünmüyorum” dedi.
Wylie’nin ifadesinin ardından geçen hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins’in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg’in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg, bu sorguya iki üst düzey yöneticisini olan Mike Schroepfer ve Chris Cox’ı gönderecek.

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