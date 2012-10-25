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Dünya

Facebook mobil stratejisiyle yeniden dirildi

Facebook, 2012’nin ikinci yarısında mobil cihazlara odaklanacağını belirttiği yeni stratejisiyle olumlu sonuçlar almaya başladı.

25 Ekim 2012 19:39

 

Facebook, mobil cihazlara odaklanan stratejisiyle yeniden dirildi. Şirket, dün yaptığı açıklamada Eylül ayında siteye sadece mobil cihazlar üzerinden bağlanan aktif kullanıcı sayısının 126 milyona ulaştığını açıkladı. Facebook hisseleri, olumlu sinyaller üzerine 23.23 dolara yükseldi.

Şirket, ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na sunduğu 10-Q adlı mali dönem raporunda, geçtiğimiz ay sadece mobil cihazı üzerinden en az bir defa sosyal medya ağına bağlanan kullanıcı sayısının 126 milyonu bulduğu açıkladı.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar üzerinden Facebook’a bağlanmayı tercih eden kullanıcı sayısı, Haziran’a kıyasla Eylül’de yüzde 24 artış gösterirdi. Böylece, Facebook’un 604 milyon mobil kullanıcısının yüzde 21’i, siteye sürekli mobil cihazlar ile baplanmaya başladı.

Facebook, 10-Q raporunda yaptığı açıklamada, “Halen birçok kullanıcımız Facebook’a PC’leriyle bağlanmayı tercih etse de, yakın gelecekte bu bilgisayarların satışlarında yazanan azalmayla beraber mobil kullanıcılarımızın artmasını bekliyoruz” ifadesi kullanıldı.

 

Üç ayda toparlandı

 

Facebook, en son raporla beraber yatırımcılara rahat bir nefes aldırırken, halka arz edildiği Mayıs ayından bu yana yaşadığı kabustan da kurtulmuş oldu. Şirket, hisselerinin yüzde 38 düşüş yaşadığı Temmuz ayı sonunda, ‘ABD tarihinin halka arz sonrasında en hızlı değer kaybeden şirketi’ unvanını almıştı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, ‘2012’nin ikinci yarısında mobil cihazlara odaklanacaklarını’ açıklamıştı. Facebook, mobil alandaki çabalarında gelişme sağlarken, o gün yarı yarıya azalan ve 19.43 dolar olan hisse değeri bugün 23 doların üzerine çıktı. Facebook, halka arz edildiği 18 Mayıs günü hisselerini 38 dolardan satışa çıkarmıştı.

Facebook, üçüncü çeyrekte gelirinin yüzde 14’ünü, yani 150 milyon dolarlık kazancı mobil cihazlardan elde ettiğini açıkladı. Şirket, mevcut mali dönemin sonunda mobil cihazlardaki reklam gelirlerinin günlük üç milyon doları bulacağını açıklamıştı. Beklentilerin olumlu gerçekleşmesi, hisse değerlerini de yukarı çekti.

ABD merkezli Sterne Agee şirletinden analist Arvind Bhatia ve Brett Strauser, The Verge sitesine yaptıkları yorumda, “Facebook’un günlük mobil gelirleri tahmin edilen bir milyon doların üzerine çıktı. Şirketin üçüncü çeyrekte mobil alanında gösterdiği performans etkileyici” ifadesini kullandı.

 

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