Facebook, Mark Zuckerberg'in güvenliği için 23 milyon dolar harcadığını açıkladı

Facebook, yıllık şirket incelemesine göre, geçen yıl şirketin CEO’su Mark Zuckerberg'in güvenliği için 23 milyon dolardan fazla para harcadı.

Sosyal medya devinin yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin üst seviyede olmasının nedeni şu sözlerle açıklandı: “O, Facebook ile eş değer ve sonuç olarak da, şirketimizle ilgili olumsuz duygular doğrudan Mark Zuckerberg ile ilişkilendirilir.”

Şirketin güvenlik programları yıllık olarak gözden geçirdiğinde; Zuckerberg ve ailesinin koruma maliyetlerinin 2020’de Koronavirüs seyahat protokolleri ve 2020 ABD seçim sezonunda artan güvenlik riski gerekçesiyle arttığı belirtildi.

Facebook, 26 Mayıs'taki hissedarlar toplantısında çalışan olmayan yöneticilere kişisel güvenlik sağlamak için bir teklif sunacağını da söyledi. Bu önlemin özellikle Amerika'daki seçim döneminde yaşanan siyasi karışıklıklar nedeniyle alındığı belirtildi.