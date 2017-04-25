Facebook Live'da önce kızını öldürdü, sonra intihar etti

Tayland'da bir adam, Facebook Live'de önce kız bebeğini öldürdü, daha sonra da intihar etti.

Eşiyle kavga ettikten sonra bu eylemi gerçekleştirdiği söylenen adamın videosunun olayın ardından internette uzun bir süre kalması tartışma yarattı.

Olayın Tayland'da yer alan Phuket adasındaki terk edilmiş bir otelde gerçekleştiği belirtildi.

21 yaşındaki adamın akrabaları videoyu gördükten sonra polise haber verse de polis adamı ve kızını kurtarmak için vaktinde olay yerine ulaşamadı.

Videonun Tayland'da sosyal medyada dolaşıma girmesi ise tartışma yarattı.

Videoyu izleyenler aileye başsağlığı dileklerini iletirken videonun yayından yeterince erken kaldırılmaması sebebiyle tepkilerini dile getirdi.

Geçen hafta ABD'nin Ohio eyaletinde yaşlı bir kişiyi silahla öldürürken çekilen videoyu Facebook'ta paylaşan zanlı, polisle yaşanan takip sırasında intihar etmişti.

Bu görüntülerin saatlerce internette kalmasının ardından Facebook, videoların değerlendirilmesi sürecini yeniden gözden geçireceğini duyurmuştu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şikayetler gelmesine rağmen videonun internette iki saat kalmasıyla ilgili 'çok çalışmaları' gerektiğini söylemişti.

Facebook'tan Tayland'da yaşanan olay ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Daha önce de geçen yıl Temmuz ayında Chicago'da bir kişi canlı yayında olduğu sırada vurularak öldürülmüştü.

Mart ayında da bir kişi Facebook'ta canlı yayın yaparken 16 kez vuruldu.

Sosyal medya platformunda aynı zamanda çok sayıda cinsel saldırı, hayvan istismarı ve intihar videolarının olduğu belirtiliyor.

Şirket, binlerce çalışanı ve yapay zeka ile bu videoların insanların şikayet etmesine gerek kalmadan belirlenmesi üzerine çalışıyor.