Facebook listesindekileri teker teker öldürecek

T24-

İngiltere, eli silahlı bir katili yakalamak için düzenlenen operasyona kilitlenmiş durumda. Ülkenin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde, hapisten çıktıktan sonra intikam hırsıyla gözü dönen bir adam şu ana kadar iki kişiyi öldürdü, bir polisi de ağır yaraladı.

Hapishaneden henüz iki gün önce salıverilen 37 yaşındaki Raoul Moat adlı adam, hazırladığı intikam listesindeki insanları teker teker öldürmeye başladı. İlk olarak eski kız arkadaşı ve onun sevgilisini öldüren Moat, yanında bulunduğu belirtilen iki adamla Lexus marka aracıyla kayıplara karıştı.

Polis, 3 kilometrelik bir alanı çember altına alırken, Newcastle şehrinin kuzeyinde kalan Rothbury kasabası halkına evlerini terk etmeme uyarısı yapıldı. Özel timler Moat’un peşine düşerken, keskin nişancıların yanı sıra kokuya duyarlı köpekler de arama yapılan bölgeye takviye güç olarak getirildi. Kasabaya çıkan anayola, sürücüleri kaçak katil hakkında uyarmak için yetkililer yerleştirildi.

Moat’a ait siyah Lexus bir gün önce bulundu. Aracın park edildiği yere yakın bir yerde Moat’un yanında olduğu düşünülen iki adam gözaltına alındı. Ancak Moat’un izine hala rastlanmadı





ÖLÜM LİSTESİ

Moat, hapishaneden çıktıktan 48 saat sonra, ilk olarak eski sevgilisi Samantha Stobbart’ın evine gitti. Kız arkadaşını vurarak öldüren Moat, Stobbart’ın sevgilisini de ağır yaraladı. Chris Brown adındaki adam hastanede hayatını kaybetti.

Moat’un bir arkadaşı, ilk cinayetin ardından polise katilin 49 sayfalık mektubunu ulaştırdı. Moat mektubunda polislere olan nefretinden bahsediyor ve durduruluncaya kadar karşısına çıkan tüm polisleri öldüreceğini söylüyordu. Moat mektubun sonunda, “Bir katil ve manyak olabilirim ama korkak değilim” yazdı.

Mektupta cinayeti nasıl işlediğini anlatan Moat şunları yazdı: “Açık olan pencerenin önünde bir buçuk saat eğilerek gizlendim. Samantha ve sevgilisini benim hakkımda konuşurken duyabiliyordum. Benimle alay ediyorlardı. Bu acı vericiydi. Sonra dışarı çıktılar. Adamı göğsünden vurdum. İçeri koşarak bağırarak telefona sarıldı. Silahıma iki mermi daha koydum. Biri onun, diğeri Samantha için.”

Moat 24 saat sonra yolda devriye görevi yapan polis memuru David Rathband’i buldu. Vurularak ağır yaralanan Rathband, hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Polis, Moat’un geçmişte 12 defa tutuklandığını, yedi defa çeşitli saldırılardan sabıkasının bulunduğunu belirtti. İntikam planını titizlikle yapan ve eski sevgilisine harcayacağı kurşunları bile kararlaştıran Moat, öldürmek istediği insanları Facebook sayfasında ilan etti.



HEP İNTİKAMI DÜŞÜNDÜ

Katil, Facebook sayfasına eski sevgilisinin ardından ailesini ve araya girmeye çalışacak herkesi vuracağını yazdı. İlk cinayetini işledikten bir gün sonra, Moat acil yardım servisini aradı ve bir polisi öldüreceğini söyledi. 12 dakika sonra polis memuru Rothband’i vurdu.

Samantha, Moat hapishanedeyken onu arayarak ilişkilerinin bittiğini söylemişti. Moat, altı yıl beraber olduğu sevgilisinden koptuğu için polisleri suçluyordu. Polise telefon eden katil, onlara yaptıklarının bedelini ödeteceğini, öldürülene kadar önüne çıkan her polisi avlamaya devam edeceğini söyledi.

Facebook sayfasında Samantha’nın kız kardeşi ve anneannesini bile vuracağını yazan Moat hala kayıp. Polis, başta Samantha’nın ailesi olmak üzere Rothbury kasabasında bir güvenlik ağı oluşturmuş durumda.

Uzmanlar, ilaç tedavisi gören ve sinir hastası olan Mout'un aynı zamanda vücut geliştirme sporuyla uğraşırken kullandığı streodilerin etkisine değindi.



