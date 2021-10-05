Facebook kurucusu Zuckerberg, 6 saatlik kesinti nedeniyle özür diledi

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook ve sahibi olduğu diğer aplikasyonların yaklaşık 6 saatliğine çökmesi sebebiyle özür diledi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayan Zuckerberg, "Facebook, WhatsApp ve Messenger tekrar çevrimiçi oluyor. Bugünkü kesinti için üzgünüm. Sevdiğiniz insanlarla iletişim halinde kalmak için bizim servislerimize güvendiğinizi biliyorum" yazdı.

6 saatlik kesintinin Zuckerberg'e 6 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor.

BBC'nin aktardığına göre kesintiden, hizmetleri için Facebook'un sahibi olduğu aplikasyonları kullanan küçük işletmeler de ciddi biçimde etkilendi.