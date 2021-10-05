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Dünya

Facebook kurucusu Zuckerberg, 6 saatlik kesinti nedeniyle özür diledi

Kesintinin Zuckerberg'e 6 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor

05 Ekim 2021 14:39

T24 Dış Haberler

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook ve sahibi olduğu diğer aplikasyonların yaklaşık 6 saatliğine çökmesi sebebiyle özür diledi. 

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayan Zuckerberg, "Facebook, WhatsApp ve Messenger tekrar çevrimiçi oluyor. Bugünkü kesinti için üzgünüm. Sevdiğiniz insanlarla iletişim halinde kalmak için bizim servislerimize güvendiğinizi biliyorum" yazdı.

6 saatlik kesintinin Zuckerberg'e 6 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor. 

BBC'nin aktardığına göre kesintiden, hizmetleri için Facebook'un sahibi olduğu aplikasyonları kullanan küçük işletmeler de ciddi biçimde etkilendi.

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