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Dünya

Facebook kullanıcıları çılgına döndü!

Facebook'un yeni uygulaması 'Zaman Tüneli'ni büyük bir heyecanla yükleyen kullanıcı, şimdi zamanı

26 Ocak 2012 02:00

T24 - Facebook'un yeni uygulaması 'Zaman Tüneli'ni büyük bir heyecanla yükleyen kullanıcı, şimdi zamanı geriye almak istiyor. 

Büyük bir hevesle Zaman Tüneli uygulamasını yükleyip pişman olan Facebook kullanıcıları, "Artık zorunlu olarak Zaman Tüneli uygulamasına geçilecek" haberleri üzerine çılgına döndü! Tek bir tıkla 'Zaman Tüneli'ne giren kullanıcılar eski profillerine dönmek istiyor.

"Zamanı geriye almak mümkün mü?" sorusu Facebook'ta sıkça konuşulan bir konu olmaya başladı. Facebook'un yeni uygulaması olan 'Zaman Tüneli' kullanıcılarından kötü not aldı. Büyük bir hevesle 'Zaman Tüneli'ne geçen kullanıcılar, zamanı geriye alamayınca çileden çıktı.

"Zaman Tüneli'nden çıkış yok" haberlerine tepkilerini dile getiren Facebook kullanıcıları bakın neler söyledi:

- Zaman Tüneli artık zorunlu hale gelecekmiş. Kullanıcılarına sorulmadan yapılan yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

- Tam alıştık derken bir yeni uygulama daha geliyor. Facebook adeta öz geçmişimiz haline geldi. Saklamak istediğimiz fotoğraflar, bilgiler ve belgeler ortaya çıktı.

- Tanımadığımız birçok kişi tüm bilgilerimize daha kolay ulaşabilir oldu.

- Eğer siz de Facebook'un Zaman Tüneli'ne geçip memnun kalmadıysanız ve bir geri dönüş arıyorsanız tehlikeler kapınızda demektir.
 
- Zaman Tüneli'nden kurtulmak istiyoruz.

- Zaman Tüneli'ne geçiş yaptık. Ancak bu yeni versiyondan memnun kalmadık ve eski profil sayfamıza dönmek istiyoruz.

- Geliştirilen yeni sistem ile Zaman Tüneli profil görünümüne geçip geçmemek de kullanıcılarını özgür bırakmıyor. Yeni görünümü beğenmeyenler için eski profil görünümüne geri dönme imkanı sağlamıyor. Kısaca insanların seçme özgürlüğünü kısıtlayarak zorlayıcı bir uygulamaya imza atıyor.



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