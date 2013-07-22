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Ekonomi

'Facebook kullanıcılardan ücret almalı'

Facebook’un Instagram Video ile Twitter’ın mikro film paylaşım uygulaması Vine’a büyük darbe vurmasının ardından, iki sosyal ağ arasındaki rekabet giderek artıyor

22 Temmuz 2013 14:03

Twitter’ın kurucularından Biz Stone, en büyük rakipleri Facebook’la aralarında yaşanan reklam rekabetinin giderek güçlendiği günlerde beklenmedik bir çıkış yaptı. Stone, Facebook’un reklam sunmadığı uygulamaları için kullanıcılardan para alması gerektiğini savundu.
 
Twitter’ın büyük şirketlere reklam alanı satmaya başladığı ve Facebook’un mobil reklamlardan elde ettiği geliri giderek artırdığı günlerde, Twitter kurucularından Biz Stone’dan ilginç bir öneri geldi.

Stone, şaşırtıcı bir şekilde en büyük rakibinin iş modeli hakkında öneride bulunarak, sosyal ağ devine ‘freemium’ modeli önerdi.

Bu model kapsamımda, şirketler ana uygulamaları için ücret istemiyor ancak uygulamaların sunduğu ek içerikler ücrete tabii tutuluyor. Bir mobil oyunda yeni bölümleri oynamak için para ödemeniz, buna bir örnek.


'Yeniden Facebook kullanmaya başladım'


Stone, Medium.com sitesinde girdiği açıklamada, ‘bir zamanlar içinden çıkılması zor ayarlar,sayısız içerik ve çerez yüzünden Facebook kullanmayı bıraktığını, ancak kısa bir süre önce tekrar kullanmaya başladığını’ belirtti.

Stone, geri döndüğü Facebook hakkında hemen bir öneride bulunmayı da ihmal etmeyerek, sosyal ağın ‘reklamlardan kurtulmak için’ kullanıcılardan aylık 10 dolar almasının mantıklı olacağını belirtti.

Facebook böylece, reklamlardan elde etmeye çalıştığı geliri kullanıcılardan temin edebilir ve her yerde herkesin karşısına çıkan reklamlar bir nebze azalabilir.

Mashable sitesinin haberine göre, Stone, Facebook’un reklamlardan kurtulması için Freemium modelini öneren ilk isim değil. Ancak Twitter’ın kurucularından biri olarak bu öneride bulunması son derece manidar. Facebook’a yaptığı önerinin yanında, Stone’un Twitter için aynı modeli düşünüp düşünmediği de merak konusu.

Twitter’ı 2011’de terk eden Stone, girişim projelerini destekleyen Obvious şirketini kurmuştu. Medium.com, şirketin başlattığı projelerden biri arasında yer alıyor.

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