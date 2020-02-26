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Facebook: Koronavirüs hakkında umut tacirliği yapan reklam engellenecek

Yanlış bilgilendirme yapan kişi, sayfa ve gruplar kapatılacak

26 Şubat 2020 18:04

Facebook, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Koronavirüs hakkında umut tacirliği yapan reklamları engelleyeceğini duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook, Koronavirüs hakkında umut tacirliği yapan reklamlar için ilk adımı attı. Business Insider’a konuşan şirket sözcülerinden biri, Facebook’ta Koronavirüs salgınını önleyeceğini/tedavi edeceğini iddia eden ya da konu hakkında yanlış bilgilendirme yapan reklamları yasaklayacaklarını, kişi, sayfa ve grupların hesaplarını ise kapatacaklarını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Koronavirüs'e ilişkin insanlarda panik yaratan, örneğin sınırlı stok ibaresi içeren; hastalığı tedavi ya da önleyeceğini garantileyen içeriklerin önlenmesine ilişkin yeni reklam politikamızı uygulamaya geçirdik. Facebook Marketplace’de de aynı tip söyleme sahip paylaşımlar için bu uygulama devrede olacak.”

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