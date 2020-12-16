Facebook, Kilis Kent Konseyi Başkanı'nın CHP paylaşımlarını engelledi; "Cinsisapık Hayvanlar Partisi"

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, sosyal medya hesabından CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tepki çekecek paylaşımlarda bulundu. Facebook, Oğuztürk’ün paylaşımlarına erişim engeli getirdi.

Oğuztürk paylaşımlarından birinde "Cinsisapık Hayvanlar Partisi" ifadesini kullandı.

Oğuztürk, bir başka paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yerleştirildiği bir karikatüre yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşma balonunda “40 yıllık CHP'liyim, hiç yalan söylemedim” yazarken, seks işçisinin konuşma balonunda ise “40 yıllık fahişeyim, hâlâ bakireyim” ifadesi yer aldı.

Oğuztürk, “Bu ülkede CHP varken, Yunan'a, Ermeni'ye, İsrail'e, ABD'ye, Rus'a, Fransız'a, Alman'a hacet yoktur” paylaşımında da bulundu. Diğer paylaşımlarında da, “CHP'nin kadın hakları anlayışı: kadınların taciz ve tecavüze uğrama hakkı vardır. Ke/Mal; cep doldurmak, yolsuzluk bizim kitabımızda yoktur, demiş. Sizin kitabınız var mı ki?” dedi.

"Ben görüşümü beyan ettim"

Sözcü’ye konuşan Oğuztürk, “Ben görüşümü beyan ettim” dedi ve şunları söyledi:

“Biraz ağır kaçmış olabilirler. Aslında ben birlikten beraberlikten yanayım. Ama CHP'nin dış politika yaklaşımları beni rencide ediyor. Ben bu ülkeyi düşünmek zorundayım. Politikalarını hazmedemiyorum.”