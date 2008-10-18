Facebook katiline ömür boyu hapis cezası

İngiltere'de kıskanç koca, sosyal internet sitesi Facebook'taki medeni durumunu "bekar" olarak değiştirdiği için karısını öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.



34 yaşındaki kamyon şoförü Wayne Forrester, karısıyla 15 yıllık beraberliğini bitirmeye karar verdikten sonra evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra 4 gün içinde karısı Emma'nın, Facebook'taki profiline "yeni erkeklerle tanışmak istediğini" belirten mesaj yazması ve medeni durumunu "bekar" olarak değiştirmesi üzerine kendini aşağılanmış hisseden koca, karısını bir gece uyurken bıçak ve satırla öldürdü.



Forrester, polise verdiği ifadede, karısının Facebook sayfasında yazdıklarını görünce annesini ve babasını telefonla arayarak kızlarının kendisini "bir aptal gibi gösterdiğini" söylediğini belirtti. Londra'nın güneyindeki Croydon'dan olan Forrester, telefondan sonra evine gittiği karısını yatağında bıçak ve satırla nasıl öldürdüğünü anlattı.



Hakim Brian Barker, Forrester'ın bu eyleminin haklı yanı bulunmadığını belirterek, bunun trajik bir cinayet olduğunu bildirdi. Hakim, kıskanç kocayı, 14 yıldan az olmamak şartıyla ömür boyu hapse mahkum etti.

