'Facebook katili' takip sırasında intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşlı bir kişiyi silahla öldürürek videosunu Facebook'ta paylaşan zanlı, polisle yaşanan takip sırasında intihar etti.

Amerikan medyası 37 yaşındaki Steve Stephens'ı "Facebook katili" olarak adlandırıyordu.

Videonun yayımlanması sonrası FBI'ın "en çok arananlar" listesine giren şüpheli Salı günü Ohio'nun komşu eyaleti Pennsylvania'da tespit edildi.

Pennsylvania polisi, Steve Stephens'ın polis takibi sırasında kendini vurarak öldürdüğünü açıkladı.

37 yaşındaki Steve Stephens paylaştığı bir başka videoda 13 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

Cleveland Emniyet Müdürlüğü, öldürülen kişinin 74 yaşında olduğunu ve cinayetin "rastgele" işlenmiş izlenimi verdiğini açıklamıştı.

Emniyet yetkilileri Steve Stephens'ın "13 kişiyi öldürdüm" açıklaması ile ilgili olarak herhangi bir bulgu bulunmadığını belirtmişti.

Cinayet videosunun yayımlandığı Facebook da bir yazılı açıklamayla "yetkililerle tam işbirliği yapıldığını" duyurmuştu.

Bu, ölümle sonuçlanan bir olayın Facebook'ta ilk kez yayımlanışı değil. Geçtiğimiz Temmuz ayında Chicago'da bir şahıs, canlı yayında olduğu sırada vurularak öldürülmüştü.

Mart ayında da bir kişi Facebook'ta canlı yayın yaparken 16 kez vurulmuştu.