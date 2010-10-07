Facebook kapatılacak mı?

T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Youtube'den sonra Facebook'un da kapatılacağı iddialarıyla ilgili, işin arka planına bakılması gerektiğini belirterek, “Arka planında 30 tane kapatma kararı var. Bu kapatma kararına karşı bu paylaşım sitesi hiçbir girişimde bulunmamış, bir üst mahkemeye gitmemiş” dedi.



Yıldırım, CeBIT Bilişim Eurasia 2010 kapsamında Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği KOBİ'ler, İletişim ve Bilişim konulu panelde yaptığı konuşmada, genellikle böyle büyük fuarların büyük dünya ve ülke markalarının gösterisine sahne olduğunu, CeBIT'e ise istihdamın yükünü taşıyan isimsiz kahramanlar olan KOBİ'lerin damgasını vurduğunu belirterek,

Adı sanı bilinmeyen KOBİ'lerin Boeing, Airbus gibi şirketlere iş yaptığını ifade eden Yıldırım, bu bağlamda KOBİ'lere verilen desteklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.



Bilişim sektörünün iki önemli özelliğinden birinin, çok hızlı gelişmesi bu nedenle düzenleyici otoritelerin gelişmeleri arkadan takip edebilmesi olarak tanımlayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İkinci olarak da bu sektör, yalnız bir sektör. Bilgisayarın tabiatı icabı herkes kendi başına birşey yapıyor, hiç kimsenin birbiriyle teması yok. Bakarsanız bir böyle anlı şanlı sivil toplum kuruluşları var, sesi gür çıkan, çok çıkan, TOBB'du, TÜSİAD'dı, bilmem neydi. Bunların sesi kuvvetli çıkıyor ama arkasında birşey yok. Bu ise sesi soluğu çıkmayan, sürekli üreten, Türkiye için dünya için üreten bir sektör ama organize değiller, bir araya gelemiyorlar. Bilişim biraz yalnızlaştırıyor insanı. KOBİ'ler daha fazla bir araya gelerek sinerjilerini artırmakla daha güzel hizmetler verebilirler. Yani Ali'ler, Binali'ler bir araya gelip 'binbirali' olurlarsa çok daha güzel bir sinerji oluşur. Daha ciddi bir gelişme olur diye düşünüyoruz.”



Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, yeni yapacakları düzenleme ile e-devlet kapısında yetki sahibi kurumun hangisi olacağı ve yetkilerinin neler olacağının belirleneceğini, e-devlet hizmetlerinin gelişmesine engel olan yasal düzenlemelerin değiştirileceğini ve yerel yönetimlerin de e-devlet kapısından hizmet vermesine imkan sağlanacağını anlattı.



Youtube'dan sonra Facebook'un da kapatılmasının gündeme gelmesine ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:



“Türkiye bir hukuk devleti. Yasama, yürütme, yargı var. Yargının yaptığı işlere yürütmenin müdahale etmesi asla söz konusu olmaz. Olayı sadece bir paylaşım sitesinin kapatılması gibi basite indirgemek doğru değil. İşin arka planına bakmanız lazım. Arka planında 30 tane kapatma kararı var. Bu kapatma kararına karşı, bu paylaşım sitesi hiçbir girişimde bulunmamış. Bir üst mahkemeye gitmemiş. Gelip idareyle konuşup çözüm cihetine gitmemiş. Başka ülkelerde yaptığı, uyduğu, tabi olduğu kanunları Türkiye'de yok saymış. Burası bir hukuk devleti. Burada hukuk herkes için işler. Yabancı, yerli farketmez. Bir Türkiye şirketi hangi hukuk sistemine tabiyse, burada hizmet veren, alışveriş yapan, para kazanan, yurt dışında bir şirket de olsa aynı hukuk sistemine tabi. Bizim istediğimiz çifte standart uygulanmamasıdır. İsrail'de, Almanya'da, Brezilya'da başka davranacaksınız, onların dediklerini yapacaksınız, Türkiye'ye gelince 'Ben yapmam' diyeceksiniz. Türk halkı bunu kabul etmez. Gerekirse kendi çözümünü de üretir.”



Yıldırım, bir üst mahkemeye başvurulması durumunda sorunun çözülebileceğini vurgulayarak, burada bir samimiyetsizlik gördüğünü dile getirdi.



KONYA-ANKARA HIZLI TREN PROJESİ

Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin bir soru üzerine de Yıldırım, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yıldırım, açılışı belirtilen tarihe yetiştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Ancak hızlı tren uygulamalarında tamamen bitirseniz bile yolculuk olarak ticari anlamda seferlere başlamanız birkaç ay alıyor. Önce sinyalleri deniyorsunuz. Altyapıyı deniyorsunuz. Kademe kademe hızı artırıyorsunuz. Ticari yolcu taşımacılığı başlamaz ama test sürüşü yaparız. Ticari taşımacılık birkaç ay sonra başlar. 17 aralık'ta Konya'ya treni ulaştıracağız” diye konuştu.



Ak Parti STANDININ AÇILIŞI

Daha sonra fuardaki standları da ziyaret eden Bakan Binali Yıldırım, Ak Parti'nin fuardaki standının açılışını da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile birlikte gerçekleştirdi.



