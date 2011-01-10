-FACEBOOK KAPANMAYACAK ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Popüler sosyal ağ Facebook, 15 Martta kapanacağı yolundaki söylentileri esprili bir dille yalanladı. 500 milyondan fazla üyesi bulunan Facebook kendi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kapanma yazısı gelmedi, her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz, bir yere gitmiyoruz, yeni başladık" ifadesini kullandı. Popüler sitenin kapanacağı söylentisi, online mizah sitesi Weekly World News'in, "Uzaylılar 2011'de Dünya'ya Saldıracak" ve "George Clooney Başkanlığa adaylığını koyacak" gibi flaş haberlerinin arasında, Facebook'un da 15 Martta kapanacağını ilan etmesi üzerine Twitter ve Facebook'un kendisinde hızla yayıldı. Mizah sitesi uydurma haberinde, "Facebook'u yönetmenin yarattığı stresin hayatını mahvettiğini" söyleyen Facebook'un kurucusu ve başkanı Mark Zuckerberg'in sözde bir basın toplantısında sitenin kapanacağını açıkladığını belirtmişti.