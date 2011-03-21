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Ekonomi

FACEBOOK, İSRAİLLİ CEP TELEFONU UYGULAMA ŞİRKETİ SNAPTU'YU SATIN ALDI TEL AVİV (A.A)

21 Mart 2011 14:42

-FACEBOOK, İSRAİLLİ CEP TELEFONU UYGULAMA ŞİRKETİ SNAPTU'YU SATIN ALDI TEL AVİV (A.A) - 21.03.2011 - Dünyanın en yaygın sosyal paylaşım sitesi Facebook, İsrailli cep telefonu uygulama şirketi Snaptu'yu satın aldı. İsrail basınına göre, anlaşma bugün Snaptu tarafından firmanın bloglarında duyuruldu. Duyuruda satışla ilgili bir rakam verilmemesine rağmen, Facebook'un ödediği bedelin 70 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Bu satışla Facebook'a araştırma ve gelişme çalışmaları için İsrail'de bir üs sağlanmış olduğu kaydedildi. Sequoie Capital ve Carmel Ventures'in desteğiyle 2007'de, cep telefonlarına yazılım uygulamaları geliştirmek için kurulan Snaptu'nun aslında İngiltere merkezli olduğu, ancak Tel Aviv ve Kaliforniya'da da ofisleri bulunduğu belirtiliyor. Şirketin, normal cep telefonu kullanıcılarına, Snaptu adı verilen uygulamasıyla ''Smartfon'' benzeri bir nitelik kazandırarak, sosyal paylaşım ağlarına ve verilere ücretsiz erişme imkanı sağlayan çözüm geliştirdiği kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda Facebook ile birlikte çalışmaya başlayan ve Facebook için bir uygulama geliştiren şirketin bu çözümünün halen 2500'den fazla cihazda kullanıldığını belirtiliyor. Snaptu, Facebook'a katılımın, dünyada daha büyük bir etki sağlamak anlamına geleceğini dile getirdi.  Facebook'un da yaptığı açıklamayla anlaşmayı doğruladığı, ancak satışın mali boyutunu açıklamadığı bildirildi. Facebook'un böylece 500 milyondan fazla kullanıcısına, cep telefonu servisleriyle daha fazla ulaşmayı amaçladığı belirtiliyor.

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