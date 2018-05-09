Facebook, İrlanda'daki kürtaj referandumuyla ilgili yabancı reklamları engelliyor

Facebook, İrlanda’da kürtaj yasağıyla ilgili yapılacak referandumda, Amerikalı grupların seçimi etkilemeye çalışması tehlikesine karşı yabancı reklamları engellediğini duyurdu.

İrlandalılar 25 Mayıs’ta yapılacak referandumla, kürtaj yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek.

Medyascope'da yer alan habere göre, İrlanda yurt dışından gelen siyasi bağışları yasaklıyor, ama yasa sosyal medya reklamlarını kapsamıyor. Kampanya sırasında İrlanda’da online reklam satın alanlar arasında ABD’li kürtaj karşıtı gruplar var.

Facebook Salı gününden itibaren referandumla ilgili İrlanda dışından gelen reklamları reddedeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada “Kampanyanın hassasiyetini anlıyoruz ve her aşamada nötrlüğü sağlamak için çalışacağız. Amacımız basit: Bu önemli konuda özgür, adil ve şeffaf bir oylamaya katkı sunmak” denildi.

Facebook, Cambridge Analytica skandalından sonra reklamlarla ilgili şeffaflığı artırmaya çalışıyor. İrlanda’da sadece kullanıcıyı hedefleyen reklamları değil bütün verilen reklamları görmeyi sağlayan “reklamı gör” butonunu kullanıma açan Facebook, seçim yapılan bir ülkeyle ilgili reklam verenlerin o ülkede yaşayıp yaşamadığının kontrol edileceği bir sistem üzerine çalıştıklarını açıkladı.