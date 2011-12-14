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Dünya

Facebook intiharla mücadele ediyor

Facebook bir süredir beklenen uyarı sitemini ABD'de hayata geçirdi. Amaç intihar düşüncesinde...

14 Aralık 2011 02:00

T24 - Facebook bir süredir beklenen uyarı sitemini ABD'de hayata geçirdi. Amaç intihar düşüncesinde olan kullanıcıları bu fikirden vazgeçirmek.

Sosyal paylaşım siteleri, duyguların sık sık paylaşıldığı bir platform. İntiharın eşiğine gelen insanların, bu düşüncelerini paylaşması veya intihar edeceklerini ima etmesi az rastlanır bir durum olmaktan çıktı. 



Facebook, bu durumdan hareketle intihar vakalarının önüne geçmek için bir süredir planladığı projesini, ABD'de uygulamaya soktu.

"National Suicide Prevention Lifeline" adlı yardım örgütü ile Facebook üzerinden bağlantıya geçebilecek.

İntihara meyilli kullanıcılar artık intiharları önlemek için kurulmuş ulusal yardım örgütü "National Suicide Prevention Lifeline" ile Facebook üzerinden bağlantıya geçebilecek ve sohbet sistemi aracılığıyla bir danışman ile anında konuşabilecekler.


İntihar uyarısı butonu

Facebook ayrıca bu konuda bir başka önlem daha aldı. Eğer bir Facebook kullanıcısı platformda intihar düşüncesi içeren bir mesajla karşılaşırsa, bir butonla bundan Facebook yetkililerini haberdar edebiliyor. İntihara meyilli kullanıcı da kendisini güvenli ve gizli bir konuşma imkânı sunan yetkili çağrı merkezini aramaya teşvik eden bir e-posta alıyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada hizmetin amacının sıkıntıda olan bir insana hızlı bir şekilde yardım etmek olduğu belirtiliyor.


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