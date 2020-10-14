Facebook, insanları aşı yaptırmaktan soğutan reklamlara izin vermeyecek

Grip aşısı sezonu gelirken sosyal medya platformu Facebook, insanları aşı yaptırmaktan uzaklaştıracak reklam kampanyalarını yasaklayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Facebook'ta yanlış bilgi içermese bile insanları aşı yaptırma fikrinden uzaklaştıracak reklamlara karşı harekete geçildi. Buna göre, yanlış bilgilendirme içermese bile aşı karşıtlığına sürükleyebilecek kampanyalar paylaşılamayacak. Facebook'tan yapılan açıklamada, hükûmetin aşı politikaları ve yönetmelikler hakkında destekçi ya da karşıt kampanyalara yine de izin verileceği belirtildi.

Aşı karşıtı içerik ve tartışmalara bireysel hesaplarda ve Facebook gruplarında izin verilecek olsa da bu konuda reklam yapılamayacak. Facebook aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef ile çalışarak aşı mesajını platform genelinde yayacağını açıkladı.

Facebook, yanlış bilgi ve komplo teorileriyle mücadelede yeni adımlar atmaya başladı. Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg uzun süredir kendisine yönelik tepkilere rağmen 'ifade özgürlüğü'nü savunarak bazı içeriklerin kaldırılmaması gerektiğini söylese de bu hafta soykırımı inkar eden paylaşımlar Facebook'ta yasaklandı. Zuckerberg, karar değişikliğinin sebebinin 'Yahudi karşıtı şiddetin arttığına dair veriler' olduğunu söyledi.