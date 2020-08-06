Facebook ilk defa Trump'ın bir paylaşımını yanlış bilgi gerekçesiyle sildi

T24 Dış Haberler

Facebook, ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımını yanlış bilgi içerdiği için kaldırdı. Kaldırılan paylaşımda Trump, çocukların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) neredeyse bağışıklığı olduğu iddia ediyordu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir paylaşım ilk defa Facebook'tan 'yanlış bilgi yaymak' gerekçesiyle kaldırıldı. Kaldırılan paylaşımda Trump, çocukların Covid-19'a neredeyse bağışıklığı olduğunu iddia ediyordu.

Facebook sözcüsü konuya ilişkin "Bu videoda bir grup insanın Covid-19'a bağışıklığı olduğuna dair yanlış iddialar var bu da Covid yanlış bilgi politikalarımızın ihlali" dedi.

Twitter da aynı videoyu paylaşan Trump'ın yeniden seçilme kampanya ekibinin hesabını geçici olarak engelledi.