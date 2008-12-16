Facebook ile mahkeme tebliği dönemi

Avustralya'da bir avukat, borcunu ödemeyen bir çifte, ipotek ettirdikleri evlerinin haczedildiğine dair mahkeme kararını sosyal iletişim ağı Facebook ile tebliğ etti.



Avustralya Yüksek Mahkemesi, geçen cuma avukat Mark McCormack'in, ne evlerinde bulunan ne de elektronik posta adreslerinden ulaşılan çifte 3 Ekim'de alınan mahkeme kararını tebliğ etmek için Facebook'u kullanma talebini onayladı.



Avukat McCormack, müvekkilinin başkent Canberra'daki evi alabilmesi için mahkeme kararını davalı tarafa tebliğ etmek zorunda olduğunu belirterek, ellerindeki bilgiler sayesinde davalıları Facebook'ta bulduklarını bildirdi.



Davacının, davalıların Facebook'taki arkadaş listesinde kayıtlı olması sayesinde de mahkeme kararının kolaylıkla tebliğ edildiği belirtildi.

