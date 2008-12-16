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Dünya

Facebook ile mahkeme tebliği dönemi

Avustralya'da borcunu ödemeyen bir çifte, evlerinin haczedildiğine dair mahkeme kararı Facebook ile tebliğ etti

16 Aralık 2008 02:00

Avustralya'da bir avukat, borcunu ödemeyen bir çifte, ipotek ettirdikleri evlerinin haczedildiğine dair mahkeme kararını sosyal iletişim ağı Facebook ile tebliğ etti.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, geçen cuma avukat Mark McCormack'in, ne evlerinde bulunan ne de elektronik posta adreslerinden ulaşılan çifte 3 Ekim'de alınan mahkeme kararını tebliğ etmek için Facebook'u kullanma talebini onayladı.

Avukat McCormack, müvekkilinin başkent Canberra'daki evi alabilmesi için mahkeme kararını davalı tarafa tebliğ etmek zorunda olduğunu belirterek, ellerindeki bilgiler sayesinde davalıları Facebook'ta bulduklarını bildirdi.

Davacının, davalıların Facebook'taki arkadaş listesinde kayıtlı olması sayesinde de mahkeme kararının kolaylıkla tebliğ edildiği belirtildi.

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