Facebook 'içerik kaldırdığı' için yargılanacak

Fransız mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook ile ilgili açılan "ifade özgürlüğü ihlali" ile ilgili bir davaya bakma kararı aldı. Karar, merkezi yurt dışında olan sosyal paylaşım sitelerinin yargılanması açısından içtihat oluşturacak.

Fransız mahkemesi, davayı 21 Mayıs’tan itibaren esastan görüşmeye başlayacak. Mahkemenin kararı, merkezi yurt dışında bulunan sosyal paylaşım sitelerinin Fransa’da yargılanması açısından içtihat oluşturacak.

Paris’teki duruşmada, Facebook’un avukatı Caroline Lyannaz, "Şirketin merkezinin Kaliforniya’da olmasını gerekçe göstererek, davanın sadece ABD yargısının yetkisinde olduğu" görüşünü savunarak, bu yüzden başvurunun reddedilmesini talep etti.

Şikayetçi tarafın avukatı Stephane Cottineau ise başvurunun "Fransız yargısının yetki alanına girdiğini" savundu.

Fransa’da 28 milyon kişinin söz konusu sosyal ağın kullanıcısı olduğunu hatırlatan avukat, mahkemenin yargılama yetkisini üzerine almaması halinde, bunun ileride olumsuz bir içtihat oluşturacağı görüşünü savundu.

İsmi açıklanmayan başvuru sahibi, Facebook hesabının, duvarına ünlü ressam Coustave Coubert’in dünyaca ünlü "dünyanın merkezi isimli erotik tablosunun resmini koyduğu gerekçesiyle engellenmesi sonrası, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle şirket aleyhine dava açmıştı.

Fransa’da hükümet, terörü öven, ırkçı ve yabancı düşmanlığını körükleyen yayınların sosyal paylaşım sitelerinde daha kolay yasaklanması için uzun zamandır ABD’li ünlü sosyal paylaşım site şirketlerinin Fransa’da yasal olarak sorumlu bir adreslerini olmasını savunuyor.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve geçen ay ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında bilişim suçları ile mücadelede daha etkili önlemler almak adına ilgili şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. (AA)