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Dünya

Facebook: Hükümetin servis sağlayıcılarını kullanmasına izin vermedik

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, 'daha düne kadar ‘PRISM’ adlı programdan haberimiz yoktu' dedi

17 Haziran 2013 13:42

ABD’de eski CIA teknik çalışanı Edward Snowden'in sızdırdığı belegeler doğrultusunda ortaya çıkan gözetleme skandalında, milyonlarca kişinin cep telefonu kayıtlarının toplandığının ortaya çıkması Obama’yı zor duruma düşürdü.

Washington Post gazetesi, ‘‘PRISM’ adı verilen gizli bir program kapsamında, NSA ve FBI’ın teknoloji şirketlerinin sunucularından çok büyük miktarda ses, video, fotoğraf, e-posta, belge ve bağlantı bilgileri aldığını’ iddia etti.

Huffington Post'un haberine göre Facebook, ABD hükümetinin 2012’de Haziran-Aralık arasındaki dönemde yaklaşık 10 bin kez, 19 bine yakın kullancı hakkında bilgi istediğini açıkladı.

 

'Bilgi paylaşmadık'

 

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesinin hiçbir zaman ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ile kullanıcı bilgilerini paylaşmadığını belirtti.

Zuckerberg, Facebook sayfasına “Facebook, ABD ya da bir başka hükümetin servis sağlayıcılarını kullanmasına izin vermemiştir. Daha düne kadar ‘PRISM’ adlı programdan haberimiz yoktu” açıklamasını yazdı.

Diğer yandan Microsoft, 32 bine yakın kullanıcı hesabı için 7 bin istek aldığını belirtti ancak bu bilgileri hükümetle paylaşıp paylaşmadığını netleştirmedi.

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