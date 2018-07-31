Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Facebook, Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı periyoduna kıyasla gelirinin yüzde 43 artışla 13 milyar 200 milyona yükseldiğini açıkladı.

Şirketin aynı dönemdeki kârı da 2017'ye kıyasla yüzde 31 artışla 5 milyar 100 milyon dolar oldu.

Açıklanan son verilere göre, Haziran itibarıyla sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcılarının sayısı ise 2 milyar 230 milyon.

Ancak tüm veriler yatırımcıların beklentilerinin altında kaldı.

Bunun üzerine Facebook hisseleri ABD'de hızla değer kaybetti, düşüş oranı bir ara yüzde 23'ü buldu.

Yatırımcıların Facebook ile ilgili olarak olumsuz buldukları iki veriden ilki, şirketin masraflarının yüzde 50 artışla 7 milyar 400 milyon dolara yükselmesi.

Diğeri de sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcılarının sayısındaki artışın yüzde 11 ile son 2 yılın en düşük düzeyinde kalması.

Yatırımcılar, mevcut trendin sürmesi halinde, harcamaların gelirleri aşmasından ve kârın erimesinden endişeli.

Facebook son dönemde aldığı eleştirilerin ardından, sahip olduğu içeriği denetlemeye yönelik faaliyetlerine milyarlarca dolar harcayacağını açıklamıştı.

Araştırma şirketi eMarketer Şubat ayında yayımladığı raporunda, 25 yaşın altındaki Facebook kullanıcılarının sayısının bu yıl 2 milyon azalacağını tahmin etmişti.

Yine eMarketer'ın tahmininine göre Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın 25 yaşın altındaki Facebook kullanıcılarının sayısının ise 2018'de yaklaşık 1 milyon 600 bin artacak.