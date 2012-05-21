Facebook hisseleri ikinci günde battı!

Facebook’un, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği halka arzın ardından Cuma günü NASDAQ borsasında işlem görmeye başlayan hisseleri, bugün yüzde 11 değer kaybetti.

NASDAQ’ın, bugün alka arz prosedürlerini değiştirdiğini açıklaması, Facebook için borsada beklenmedik bir başlangıç olmuştu. Facebook, halka arz başvurusunda baş sigortacısı olan Morgan Stanley’in, hisse fiyatları için tavan fiyatı olarak belirlenen 38 doları savunmaması üzerine iyice zor durumda kaldı.

Facebook’un hisseleri, beklenmedik gelişmeler karşısında bugün işlem görmeye başladıktan henüz birkaç dakika sonra 4.64 dolar değer kaybederek 33.67 dolara düştü. Bu rakam, geçtiğimiz hafta Cuma günü elde edilen değerin yaklaşık yüzde 12 düştüğüne işaret etti.

NASDAQ özür diledi

Facebook hisseleri haftaya beklenmedik bir başlangıç yapsa da, işlem hacmi çok yüksek gerçekleşti. İşlemlerin en yoğun olduğu 15 dakika içinde, 52 milyon hisse el değiştirdi. Borsanın açılışından itibaren geçen beş buçuk saatlik sürece işlem gören toplam hisse ise 581 milyon oldu.

Ekonomistler, Facebook hisselerinin beklenmedik değer kaybını, sigortacı kurumların hisseleri çok yüksek değerlemesi veya NASDAQ’ı halka arza hazırlıksız yakalanmasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

New Jersey merkezli Themis Trading şirketinin analisti Joe Saluzzi, “Nasdaq tarihindeki en büyük halka arzlardan birini kötü yönetti” açıklamasında bulundu.

NASDAQ, Cuma günü işlem görmeye başlayan hisselerin işlemlerini, hisselerin açılış fiyatlarını belirleyen yazılımda yaşanan hatadan dolayı geç açmış, yaşanan aksaklık milyonlarca işlemin iptaline neden olmuştu. NASDAQ CEO’su Robert Greifeld, “insanlık tarihinin en büyük halka arzında” yaşanan aksaklıktan dolayı bugün özür diledi.

NASDAQ, bugün yaptığı açıklamada, Cuma günü yaşanan aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gereken önlemleri almaya başladıklarını ifade etti. Facebook, konu hakkında açıklama yapmadı.

New York merkezli Pivotal Research Group analisti Brian Wieser, “Yatırımcılar hala şirketlerin Facebook’a reklam verip vermeyecekleri konusunda endişelere sahip. Bence 30 dolar Facebook hisseleri içinm ideal fiyat. 38 dolar, riskleri gözardı ederek biçilmiş bir değer” dedi.