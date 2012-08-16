Facebook hisseleri en düşük seviyeyi gördü

Facebook hissedarlarının kendi paylarını sattıkları bugün gerçekleşen işlemler sonrasında, şirketin hisse değeri halka arzdan bu yana en düşük seviyeye indi.



Facebook hissedarları, büyük hayal kırıklığına uğradıkları halka arzın ardından sürekli değeri düşen hisseleri ilk kez bugün ellerinden çıkarma şansını yakaladı. Yaklaşık 271 milyon hissenin satıldığı işlemlerin ardından, Facebook hisseleri yüzde 7 daha değer kaybederek 19.76 dolara indi. 18 Mayıs’taki halka arzda, hisseler 38 dolardan satışa çıkarılmıştı.

CNNMoney’in verdiği bilgiye göre, Nasdaq borsasında başlayan işlemlerin ilk 10 dakikasında 22 milyon hisse el değiştirdi. Yarım saat içinde bu rakam 42 milyona ulaştı. Gün içinde işlem gören hisse sayısının ise 271 milyon olduğu belirtildi.

Facebook, 18 Mayıs’taki halka arzında, hissedarlarıyla yaptığı anlaşma gereği belli bir süre hisselerin satılmamasını şart koşmuştu. Bu tür anlaşmalar, halka arzın ardından borsanın bir şirkete ait hisselerle işgal edilmesini önlemek amacıyla yapılıyor. Borsada işlem gören hisselerin az olması, hisselerin değer kazanması için de öngörülen bir yaklaşım olarak biliniyor.

Ancak bugün yapılan işlemlerde milyonlarca hissesinin bir anda borsaya saçılması, Facebook’un piyasa değerinde yine önemli bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Benzer hisse satışı işlemlerinde LinkedIn hisse değerlerinde yüzde 7, Groupon yüzde 10 kayıp yaşamıştı.

Milyarlarca hisse satılabilir

Analistler, bugün yaşanan hisse satışlarının gelecek dokuz ay için birçok defa yaşanabileceğini ve Facebook’un 1.8 milyar hissesinin borsada el değiştirebileceğini belirtti. Ekonomistler, bir sonraki en büyük hisse satışı için Kasım ayının ortalarına işaret ediyor.

Facebook yetkilileri, bu aşamadan sonra atılacak adımlar hakkında açıklama yapmayı reddetti. CNET’in verdiği bilgiye göre, milyonlarca Facebook hissesinin bir anda satışa sunulacağı dört kritik tarih mevcut. 15 Ekim’de 249 milyon, 14 Kasım’da 1.32 milyon, 14 Aralık’ta 49 milyon ve 13 Mayıs 2013’te 47 milyon hisse satışa sunulabilecek.